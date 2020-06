Bloedheet in Limburg: we stevenen af op een hittegolf

Voor de camera van TV Limburg is burgemeester Steven Vandeput van Hasselt opzettelijk aangereden door een dronken fietser. Het incident gebeurde tijdens een interview. De dader wilde zo zijn ongenoegen kenbaar maken over het beleid van Vandeput. Hij viel hem aan voor zijn rol als oud-minister van Defensie, als kopstuk van de N-VA en als burgemeester van Hasselt. De kabinetschef van de burgemeester kon erger voorkomen, maar de man bleef herhaaldelijk pogingen ondernemen om hen beiden omver te rijden. Vandeput reageerde erg rustig op de aanval. Hij is niet van plan een klacht in te dienen. De dader is opgepakt en geboeid afgevoerd door de politie.