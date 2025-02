Deze ochtend kregen tien duo's een ontbijt in IKEA Hasselt. Op zich niet opmerkelijk, wél dat ze er de nacht doorbrachten in een IKEA-bed in de opgestelde kamers van de meubelgigant. De Zweedse reus hield een logeerpartijtje in alle acht Belgische vestigingen en voor de tachtig dubbele bedden waren er liefst tienduizend kandidaten. Het is blijkbaar een droom van velen om eens een toonzaal te slapen.