Het aantal schoenherstellers is de voorbije jaren flink afgenomen. Volgens de Belgische federatie van het Schoenbedrijf en Lederambachten oftewel Shoefed stopt één op de drie schoenherstellers ermee. 70 procent van de schoenmakers is ouder dan 50 en 20 procent zit zelfs over de pensioenleeftijd. Volgens één van de jongste schoenmakers van Limburg Davy Lemaire is een gebrek aan een goede opleiding de reden daarvoor. Hij gelooft nog steeds in de toekomst van de schoenmaker, want ook zij gaan mee met hun tijd.