Bloesemseizoen in Sint-Truiden op weg naar recordeditie

Uitvaartspecialist DELA schort alle uitvaartceremonieën op in het crematroium in Hasselt. Reden daarvoor is de volgens hun onwettige onteigening van het crematorium door het stadsbestuur. En bijna 8 miljoen aan onbetaalde facturen. DELA heeft het over praktijken die enkel denkbaar zijn in totalitaire regimes.