Blues Peer heeft in deze Week van de Belgische Muziek de eerste namen van zijn affiche bekendgemaakt Na een uitverkochte editie in 2023, met meer dan 15.000 muziekliefhebbers wordt het festival opnieuw opgezet rond de Deusterkapel in Peer. Tussen de eerste namen vinden we onder andere The Seatsniffers, Admiral Freebee en BLUAI. Naast deze artiesten van eigen bodem staan onder andere Robert Finley, Neal Francis, en Jax Hollow op de affiche. Eén van de opvallendste namen is Fischer-Z, De engelse rockband van eind de jaren '70. Met het nummer Marliese hadden ze een hit door heel Europa. De lijst wordt verder aangevuld met Bywater Call, Popa Chubby en D.K. Harrell. Het festival vindt plaats tijdens het Pinksterweekend op 17, 18 en 19 mei.