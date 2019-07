Blues Peer sinds 1985 een vaste waarde op de festivalkalender

Op de Duitse militaire begraafplaats in Lommel hebben tientallen Europese jongeren op uitwisseling via Erasmus een opvallende theatervoorstelling gegeven. In een spel van dans en geluid vragen ze om aandacht te hebben voor de verschillende culturen in de wereld. "Ieder mens is verschillend, en daar moeten we respect voor hebben", was de boodschap vanmiddag op de begraafplaats.