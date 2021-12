Deze week wordt het uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. De laatste dagen van 2021 worden erg zacht met middagwaarden rond 15 graden op donderdag en vrijdag. Eerst is het nog behoorlijk wisselvallig met veel bewolking en geregeld regen, maar tijdens de jaarwisseling blijft het droog. De dagen tot de jaarwisseling verlopen grijs en wisselvallig met dagelijks kans op neerslag. Het is uitzonderlijk zacht met vandaag maxima van 10 tot 14 graden op de meeste plaatsen en bovendien waait het stevig door. Met dit weertype lijkt het eerder herfst dan winter. Woensdag en donderdag verlopen nóg zachter met op donderdag mogelijk lokaal 16 graden. Het weerbeeld laat veel bewolking zien en vooral woensdagochtend is het nat. In de namiddag wordt het vaker droog en op donderdag breekt zo nu en dan de zon door. Droog tijdens jaarwisselingOp oudejaarsdag laat het weerbeeld wolkenvelden zien met af en toe zon. In de ochtend kan lokaal nog een beetje regen vallen, maar grotendeels verloopt de laatste dag van het jaar droog. Er waait een stevige zuidwestenwind en met maxima van 12 graden in de Ardennen tot 15 graden in de Kempen is het bijzonder zacht. Waarden van 2 tot 8 graden zijn gebruikelijk tijdens deze tijd van het jaar.Ook rond middernacht blijft het droog en er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Er zijn wolkenvelden en enkele opklaringen en ook tijdens de jaarwisseling is het zacht met een graad of 11 in Brussel. In de Ardennen kan lokaal mist ontstaan, maar elders is de kans op mistvorming een stuk kleiner. Ook zacht het nieuwe jaar inVoorlopig blijft de wind uit een zuidwesthoek waaien en ook tijdens de eerste dag van het jaar is het nog bijzonder zacht met een maximumtemperatuur van 11 graden in Hoog-België tot 14 graden in de Kempen. Lokaal kan het nog 15 graden worden, maar vanaf zondag lijkt het wat minder zacht te worden. Wel neemt de kans op neerslag dan toe. Bron: Meteovista