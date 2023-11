door Jarne Scheepers

Naar het handbal dan, want in de beker van België stond gisteren de kraker tussen Achilles Bocholt en Sporting Pelt op het programma. Wat volgde was een spannende wedstrijd met veel tijdstraffen en rode kaarten. Pelt had in het eerste deel de controle over het spel, maar Bocholt kwam in het tweede deel terug en won uiteindelijk met het kleinste verschil.