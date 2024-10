De bewoners van Het Meerlehof in Lummen kunnen morgen in hun woonzorgcentrum gaan stemmen. De gemeente neemt deze beslissing omdat ze het belangrijk vindt dat ouderen ook kunnen stemmen zonder een verplaatsing te moeten maken. Naast in het Meerlehof kan ook in het Frederickxhof en Het Melderthof gestemd worden. Ook mensen die in de buurt van de woonzorgcentra wonen zijn uitgenodigd om hier hun keuze te komen maken.