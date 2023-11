door David Bijnens

In Bocholt wil een groep jagers de jachthoorn nieuw leven in blazen. Jachthoornblazen is een eeuwenoude traditie, om het begin en einde van de jacht aan te kondigen. Maar de traditie sterft uit. De vereniging uit Bocholt is daarom op zoek naar nieuwe leden, om het gebruik in leven te houden.