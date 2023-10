Boer Burger Belangen klaar voor verkiezingen: in Bree en Peer komt de partij op, volgende week volgt stad in Zuid-Limburg

door Luc Moons

De nieuwe politieke partij Boer Burger Belangen, kortweg BBB, zal volgend jaar naar de verkiezingen gaan op vier fronten: federaal, Vlaams, voor de provincie en voor de gemeenteraadsverkiezingen. Er lopen volop gesprekken met kandidaten, die van partij veranderen of in het verhaal van BBB geloven en in de politiek stappen. In Bree en Peer komt de partij sowieso op. En volgende week komt daar nog een belangrijke stad in Zuid-Limburg bij. Vandaag is de campagneslogan bekend gemaakt. BBB staat voor 'Gezond verstand' en vloeit voort uit het succes van de Boer Burger Beweging van Caroline van der Plas in Nederland, die bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2023 bij onze noorderburen de grootste partij werd in alle provincies.