- Pukkelpop neemt een verschroeiende start. Naast internationale topartiesen lokken ook Limburgse muzikanten op vele podia een groot publiek. We gaan opnieuw live naar de festivalweide. - In Genk waarschuwt een inwoner voor oplichters die een absurd hoog bedrag factureren voor het ontstoppen van de riolering.- Een 37-jarige Lommelaar blijft in de cel voor de dood van een man negen jaar geleden in Eksel. Zijn advocaat vraagt zich af waarom het gerecht al die jaren gewacht heeft om zijn client in verdenking te stellen.- Vlaams minister van Innovatie Jo Brouns trekt zes miljoen euro uit voor duurzaamheid en digitalisering in bedrijven die willen groeien. Hij stelt het project voor bij een fruitteler in Nieuwerkerken.- En de stad Tongeren krijgt er een bijzonder kunstwerk bij dankzij de inspanningen van de kindergemeenteraad.