Boerderijstal in Halen brandt volledig uit

- In Bilzen is een buurt zo goed als onbereikbaar omdat de straten omgevormd zijn tot modderpoelen. De werken slepen al meer dan een jaar aan. De buurtbewoners zijn stilaan radeloos. - Bij rioleringswerken in het centrum van Houthalen-Helchteren is de aannemer op menselijke resten gestoten. - De 100-jarige André Hoedemakers uit Tongeren zingt nog steeds solo's tijdens koorconcerten. Wij gingen polsen wat zijn geheim is. - En in Limburg Kiest maken we de stand op in Lanaken, is er ruzie in Hasselt en wil CD&V Genk meer shoppers naar het centrum halen.