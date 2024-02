In Hasselt doet er een ongezien pamflet de ronde over een boomplantactie op het golfterrein van Hasselt komende zondag. Iedereen mag met boom en spade een plek op de green uitkiezen om de grasvlakte te bebossen. Maar er blijkt niets van waar te zijn. Volgens de Hasseltse golfclub is dit een nepactie van iemand die de organisatie in een slecht daglicht wil plaatsen. De politie is op de hoogte gebracht en gaat komende zondag extra patrouilleren in de buurt van het golfterrein.