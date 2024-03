Boeren protesteren in Hasselt tegen natuurbeheer in Haspengouw

- Vooruit Limburg is tegen de afschaffing van de provincies en zette druk op het Vlaamse partijprogramma van de socialisten in aanloop naar de verkiezingen.- De ticketverkoop voor het festival Pukkelpop in Hasselt gaat uitzonderlijk hard. Op een weekend tijd zijn alle combitickets de deur uit.- Eén op vier basisscholen schrapt zwemmen omdat het te duur is. Bocholtse scholen kiezen voor zwemlessen in Nederland.- Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke rolt het drugsbeleid van de Hasseltse gevangenis uit naar tien andere gevangenissen.- En 80 Limburgers zitten vast in Italië, een lawine heeft de invalswegen naar het skigebied geblokkeerd. Ook van skiën is geen sprake.