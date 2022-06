"Het lijkt alsof er een complot aan de gang is dat tegen mij persoonlijk gericht is". Dat zegt Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir. Ze voelt zich geviseerd door de boeren en ergert zich aan de onwaarheden die verteld worden over het stikstofakkoord. Maar Demir denkt niet aan toegeven, ondanks de bedreigingen aan haar adres. "Het is dit of de chaos", klinkt het. "Niemand in Vlaanderen wil een vergunningenstop, de kiezer moet oordelen over mijn beleid in 2024", zegt de minister, die sinds enkele dagen onder permanente politiebewaking staat. Ook toen ze vanmiddag naar onze studio in Hasselt kwam.