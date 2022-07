Boeren protesteren tegen stikstofbeleid tijdens bezoek Demir

Ja, en we blijven nog even in Voeren. Want het bezoek van Zuhal Demir en Jan Jambon daar, kaderde in de werken die werden uitgevoerd aan de Berwijn. Dat is de rivier die door het centrum van Moelingen stroomt en één jaar geleden helaas ook overstroomde. Met alle gevolgen vandien. De stroom is nu verbreed en ook dieper gemaakt, werken die hetzelfde effect hebben als een wachtbekken van 350 miljoen liter. En dat om de wateroverlast in de toekomst te beperken.