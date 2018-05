Boerenpaard uit zwembad gered door brandweer in Bocholt

Tijdens wegenwerken in Rijkhoven is een deel van een vierkantshoeve ingestort. De precieze oorzaak van de instorting is nog niet duidelijk. De Watergroep was net bezig met werken voor de woning. Josefine Bertrand was thuis toen de voorgevel van de vierkantshoeve naar beneden kwam. Ze raakte niet gewond bij het incident. Meer info en een uitgebreid verslag krijgt u in ons nieuws van 18 uur 30.