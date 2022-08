Bomaanslag verijdeld op juwelier in Eisden

door Luc Moons

Op de Pauwengraaf in Eisden is vanmorgen mogelijk een bomaanslag verijdeld. Voor de deur van een juwelier lag een bom met een ontstekingsmechanisme. Dovo kwam ter plaatse om het tuig onschadelijk te maken. Toen het de daders niet lukte om de bom tot ontploffing te laten brengen, zijn ze er vandoor gegaan. Mogelijk gaat het om een mislukte overval of een aanslag. Dat moet het onderzoek nog uitwijzen. De juwelier zou met vakantie zijn. De buurt is opgeschrikt. De winkels en zaken op de Pauwengraaf bleven uit voorzorg een tijdlang gesloten. Maar inmiddels is alles weer normaal.