Bomalarm Hasselt blijkt misverstand

- 11 appartementen in Tongeren zijn onbewoonbaar na een groot waterlek. Het gebouw zit zonder stroom en elektriciteit. - Nog in Tongeren ontving de Federale Gerechtelijke Politie een verdachte enveloppe met een grijs poeder. Meteen werd de antraxprocedure opgestart. - In Eupen werd de man opgepakt en ondervraagd die verantwoordelijk is voor het bomalarm van gisterenavond in Hasselt. - En de Truiense kunstenaar Koen Vanmechelen maakt in Ieper een kunstwerk met 600.000 kleien beeldjes om de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog te herdenken.