"Bomen kappen tegen droogte houdt geen steek"

*Een Marokkaans gezin uit Bilzen is in Spanje betrokken geraakt bij een ongeval. Een vrouw is zwaar gewond en ligt in coma. *Bij Essers staan liefst 208 banen open. Limburgse bedrijven schreeuwen om arbeidskrachten. Het aantal vacatures in Limburg is gestegen naar 20.000. *In Zutendaal neemt de fietser het over van koning auto. Zutendaal huldigt vanavond een fietsring van bijna 2 kilometer in. *Voor bijna 20.000 bouwvakkers begint het bouwverlof. En dat is in Hasselt al feestend ingezet. *En liggen de Limburgse voetbalfans nog wakker van de troostfinale op het WK tussen België en Engeland? Ook Blues Peer en Afro Latino houden rekening met het voetbal.