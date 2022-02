door Margo Ombelets

Het voormalige TVL-gebouw aan de Via Media in Hasselt is deze namiddag ontruimd na een bommelding. Iedereen die er aan het werk was, moest het gebouw verlaten. Politie LRH en de explosieven ontmijningsdienst DOVO kwamen ter plaatse. De bommelding is gericht aan één van de bedrijven die nu in het gebouw gehuisvest is.