In Hasselt is vanmorgen het parcours voorgesteld van het Europees Kampioenschap wielrennen van volgend jaar. Dat vindt dan plaats in onze provincie. Heusden-Zolder en Hasselt zijn zowel voor de wegritten als voor de tijdritten de start- en aankomstplaats. Het EK wielrennen zal in 70 landen door meer dan 25 miljoen mensen worden bekeken. Een uitgelezen kans dus, niet alleen om onze provincie sportief op de kaart te zetten, maar ook om onze toeristisch troeven aan de wereld te tonen.