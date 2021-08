Deze week blijft het wisselvallig, en ook in het weekend trekken er nog buien en onweders over onze provincie. Maar daar zou volgende week verandering in kunnen komen. "Vanaf woensdag wordt het zonniger én warmer," kondigt weerman Michel Nulens aan. Het is alleen nog niet zeker hoe lang we kunnen genieten van dat zomerweer. Met een aanhoudend zonale luchtstroming, wordt vochtige en soms gestoorde zeelucht nog steeds over onze streken aangevoerd. Er ontstaan gemakkelijk buien, en bij momenten zorgen storingen voor een langere periode met regen. "Tussendoor komen er ook wel drogere intermezzo’s voor. Halfweg volgende week bouwt een hogedrukgebied op over Centraal-Europa en volgt er een flinke weersverbetering," zegt weerman Michel Nulens.Eerst wisselvallig weerDonderdag (5 augustus) wisselen stapelwolken af met wat zon. Daarbij vallen er voor de middag af en toe enkele buien. Tegen de middag worden de buien wat talrijker, maar na de middag nemen de buien terug in aantal af. Tegen de avond is het volledig droog en is er meer zon. Bij een matige zuidwestenwind liggen de maxima rond 22 graden.Vrijdag (6 augustus) zijn er de hele dag door buien mogelijk, lokaal met een donderslag. In de avond wordt het uiteindelijk overal droog. Maxima rond 21 graden en veel wind. Buien en onweer in het weekendZaterdag verloopt de ochtend droog met geregeld zonneschijn. Na de middag vallen er verspreid buien. Er is kans op lokaal onweer. Er staat een matige wind en de maxima liggen rond 20 graden. Zondag wordt het nog een fractie kouder bij 19 graden. Af en toe valt er een bui, afgewisseld met wat zon. Na de middag nemen de buien in aantal toe, maar is er tussendoor ook nog wat zon. Er staat een voelbare zuidwestenwind.Zomerweer Maandag en dinsdag (9 en tien augustus) vallen er nog enkele buien en is het eerder fris. Maar vanaf woensdag stijgt de luchtdruk en is het droog, zonniger en vooral ook warmer. "Het kwik zou wel eens richting zomerse maxima kunnen klimmen van 25 graden. Het is alleen nog niet zeker hoelang deze weersverbetering blijft duren," zegt Michel Nulens.