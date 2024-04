- Als de staking van de cipiers nog lang duurt, ontploft de situatie in de gevangenis van Hasselt. Een gedetineerde getuigt voor TV Limburg over de gespannen situatie achter de gevangenismuren.- 1 op 2 busreizigers vindt de nieuwe regeling ronduit slecht. Intussen stevenen de buschauffeurs af op een staking tegen de chaos van het nieuwe vervoersplan.- De economische impact van de komst van de Einstein Telescoop op Limburg is dezelfde als die van de opening van de steenkoolmijnen. Dat zegt Vlaams minister van Werk Jo Brouns in een gesprek met TV Limburg bij de eerste proefboringen in Voeren.- Hoe groot is de kans dat de Einstein Telescoop naar Limburg komt? We praten erover met gouverneur Jos Lantmeeters.- En Alken en Diepenbeek moeten fusioneren met Hasselt en Kortessem. In de aanloop naar de verkiezingen lanceert de Kortessemse burgemeester Tom Thijssen een nieuwe oproep voor een grote fusie rond Hasselt.