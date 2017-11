Borkelmans: "De Bruyne gaat Meunier aanpakken omdat die voor zichzelf sprak"

Noliko Maaseik heeft gisteren een flinke stap gezet richting Champions League. De Maaslanders wonnen de heenwedstrijd van de barrages in Groningen met 1-3. Als Maaseik zondag twee sets wint in eigen huis, dan zit het voor het 17de jaar in de poules van de Champions League. Een verslag van onze reporter Tom Kums in Groningen.