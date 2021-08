Tuinarchitecte Dina Deferme is op zoek naar een nieuwe eigenaar voor haar huis & tuin. De romantische tuin van 4 hectare groot ligt in Stokrooie bij Hasselt en is bekend tot ver over de landsgrenzen heen. De landschapsarchitecte wil haar levenswerk dus niet zomaar verkopen aan de eerste de beste. Ze hoopt dat de nieuwe eigenaar haar domein met evenveel liefde zal onderhouden.