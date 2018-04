Bos- en natuurbrand in Leopoldsburg geblust dankzij drone

Hulpverleningszone Noord-Limburg zet voor de eerste keer een drone in bij de bestrijding van een natuurbrand in Leopoldsburg. Gisteren brak er een brand uit in het bos op het militair domein. Twee hectare natuur ging in vlammen op. De oorzaak is voorlopig nog onbekend, brandstichting wordt niet uitgesloten. “Maar dat had veel erger kunnen zijn zonder drone,” zegt brandweerkapitein Pieter Blommé. Het is de eerste keer dat brandweer Noord-Limburg een drone inzet om een brand te blussen. Met de camera wordt duidelijk in beeld gebracht waar er precies geblust moet worden. Zo zagen de brandweermannen gisteren al snel dat ze drie brandhaarden moesten aanpakken. Twee hectare natuur ging in vlammen op. “De brand breidde snel uit door het droge weer en de dorre ondergrond. Al snel kregen we te maken met vlammen van twee meter hoog”. Door het gebruik van de drone, kon de brandweer erger voorkomen. De Stad Lommel, de politie Kempenland en de brandweerzone Noord-Limburg schaften drie drones aan. Ze schoolden zeven personen om tot piloot die ingezet kunnen worden bij moeilijke branden, zoekacties naar vermiste personen of gewoon tijdens evenementen.