Bosbrand breekt uit in buurt van Fietsen Door de Bomen

Deze middag is er een bosbrand uitgebroken in Pijnven in Eksel, dicht bij Fietsen door de Bomen. Het vuur is intussen onder controle.



Deze middag rond 13 uur ontstond de bosbrand in Hechtel-Eksel. Buurtbewoners moesten hun ramen en deuren sluiten voor de rook. Brandweer Noord-Limburg kwam ter plaatse om het vuur te blussen. Het duurde even voor de omvangrijke bosbrand onder controle was, maar er vielen geen gewonden. Het vuur heeft wel een groot deel van het bos in de as gelegd. Hoe de brand ontstaan is, is voorlopig nog niet duidelijk.