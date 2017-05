Boskaart definitief weg: "Oude vergunningen gelden weer"

22 doden en 59 gewonden. Dat is de zware tol na een vermoedelijke zelfmoordaanslag in Manchester. Na het concert van het tieneridool Ariana Grande in de Manchester Arena liet iemand een springtuig ontploffen in de foyer van de zaal. Onder de slachtoffers zijn ook tieners en kinderen. Frauke Baselet uit Hechtel-Eksel woont en werkt al zeven jaar in Manchester. Zij vertelt dat de daders de stad niet harder hadden kunnen treffen dan in het muzikale hart.