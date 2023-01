Botoxbehandeling bij twintigers zit in de lift: "Ze streven het perfecte beeld op sociale media na"

Breien is sinds de corona crisis opnieuw populairder geworden. De meesten zoeken na de corona crisis gezelschap op en breien vaker in groep. Bij Het Crea Grietje in Hasselt komen elke dag mensen samen om nieuwe dingen te breien of haken. Nu alles duurder wordt, is het goedkoper om een trui of een sjaal zelf te breien. Ook steeds meer jonge mensen en zelfs mannen gaan naar de breiclub.