Bottelaar en drankenproducent Konings Limburgse Ondernemer van het Jaar

De werkgeversorganisatie UNIZO dringt aan op een extra Overlegcomité, op 18 december, dat zich moet buigen over de heropstart en/of ondersteuning van een reeks sectoren die momenteel nog in het ongewisse zitten: de kappers en schoonheidsspecialisten in ruime zin, de fitnessclubs, de campings en andere logies, de horeca... "Het is volstrekt onhoudbaar om deze bedrijven tot begin volgend jaar, zoals nu voorzien, te laten wachten op meer duidelijkheid", beklemtoont Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Zeker in het geval van de kappers en beautyzaken, die in zowat alle omliggende landen opnieuw open zijn, valt een nog langer aanhoudende verplichte sluiting niet meer uit te leggen. Ook voor het mentale welzijn van de bevolking in deze donkere dagen is een 'opfrisbeurt' in de kapperszaak of het schoonheidssalon van groot belang." "Wachten op Overlegcomité volgend jaar is onhoudbaar"Toen de winkels na de eerste lockdown op 4 mei opnieuw hun deuren openden, volgden één week later, op 11 mei, de contactberoepen, waaronder de kappers en beautyzaken. Geen van beide heropeningen leidde toen tot een heropflakkering van het aantal besmettingen. En dus gingen de contactberoepers er, samen met UNIZO, van uit dat ze ook dit keer kort na de winkels zouden mogen heropstarten. "Maar daar werd tijdens het afgelopen Overlegcomité met geen woord over gerept", stelt Danny Van Assche van UNIZO verrast vast. "Sterker nog, er werd voor dit jaar zelfs geen nieuwe bijeenkomst van het Overlegcomité meer in het vooruitzicht gesteld, waardoor eventuele nieuwe beslissingen zouden moeten wachten tot het eerste Overlegcomité van volgend jaar. Wat volstrekt onhoudbaar is. Niet alleen hebben de betrokken ondernemers al een bijzonder zwaar jaar achter de rug, ze dreigen nu ook één van hun topperiodes, in de aanloop naar de feestdagen, te missen. Ook de klanten zélf snakken naar de heropening, blijkt uit de druk die ze uitoefenen op hun vertrouwde zaak om hen toch al, desnoods stiekem, te ontvangen. Andere klanten trekken dan weer volop de grens over voor de verzorgingsbeurt die ze hier momenteel niet kunnen krijgen. Wat voor oneerlijke concurrentie zorgt ten aanzien van onze lokale zaken." "Heropening contactberoepen"Unizo wil een nieuwe bijeenkomst van het Overlegcomité op 18 december, na een evaluatie op 14 december van de winkelheropening. "Als die uitkomst gunstig is, waar we van uit gaan, moet het Overlegcomité van 18 december wat ons betreft tot de heropening beslissen van contactberoepen als kappers en schoonheidssalons." Uit dat Overlegcomité van 18 december moet volgens UNIZO ook een veel duidelijker perspectief komen voor onder meer de fitnesscentra, de campings en vakantieparken, de horeca... en andere sectoren die het eveneens bijzonder zwaar hebben en uitkijken naar een mogelijk heropstartmoment in een concrete, zo nabij mogelijke toekomst. "We hebben onze eis voor een extra Overlegcomité op 18 december, mét al onze argumenten, alvast overgemaakt aan de betrokken beleidsmakers en houden de druk op de ketel", besluit Danny Van Assche.