Bouw stadhuis Beringen loopt vertraging op na arrest grondwettelijk hof

- Marc Dutroux is een stapje dichter bij de vrijheid. De rechtbank laat hem onderzoeken door een team van psychologen die moeten beoordelen of hij opnieuw zal moorden als hij vrijkomt. Paul Marchal zegt dat uiteindelijk de regering een stokje zal steken voor een mogelijke vrijlating.- Oplichters beloven gratis filmtickets van Limburgse bioscopen. Op die manier ontfutselen ze de bankgegevens van geïnteresseerden die op het aanbod ingaan. - De dood van Naya keert zich tegen de jagers. Een record aantal mensen laat de jachtrechten op hun eigendom schrappen. - In de aanloop naar Allerheiligen krijgen bloemenwinkels steeds meer te maken met concurrentie op het scherp van de snee met supermarkten en tankstations. Die verkopen chrysanten aan een fractie van de prijs. - En dertig jaar na de mijnsluiting drinkt Beringen cocktails in een onderwatercafé.