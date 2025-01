Bouwcampus Diepenbeek epicentrum voor hergebruik en circulair bouwen

door Tom Kums

Vanaf februari zal de Bouwcampus in Diepenbeek uitgroeien tot het epicentrum voor het hergebruik van bouwmaterialen in de Euregio. Dat is te danken aan het RE-USE-project. Dat is een samenwerking tussen 11 partners in België, Nederland en Duitsland dat gecoördineerd wordt door Hogeschool PXL. Ook de UHasselt, Wonen in Limburg en Embuild stappen mee in het project. Er is een budget van maar liefst 4,3 miljoen euro voor uitgetrokken.