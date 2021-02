- Het vriest dat het kraakt, later deze week wordt het min 15, maar in de stedelijke basisschool in Beringen blijven alle ramen de hele tijd open. - De koudegolf is geen goed nieuws voor de coronacrisis. Het virus verspreidt zich nog gemakkelijker in koude en vochtige omstandigheden.- In As valt een bouwkraan op het huis van de buren van het gezin waar werken werden uitgevoerd. De woning raakt daarbij ernstig beschadigd.- Twee dagen voor de bekerclash tegen STVV staan bij Racing Genk de knipperlichten op oranje. - En morgen verschijnt de moord op Arno Linter, de nieuwe Liese Meerhout-thriller van Toni Coppers. De meest succesvolle misdaadschrijver van Vlaanderen ontvangt ons in zijn geheime schrijfhuis in de Ardennen.