Het Agentschap Natuur en Bos koopt 56 ha landbouwgronden aan in Hasselt en Nieuwerkerken. Deze landbouwgronden zullen worden omgevormd tot bosgebied. De aankoop kadert binnen de plannen van Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA), om tegen 2024 zo’n 4.000 hectare extra bos te realiseren in Vlaanderen. In het wandelgebied Herkenrodebossen, tegen de Diestersteenweg in Kermt bij Hasselt, werd een aaneengesloten stuk van 27 hectare landbouwgrond aangekocht. Deze percelen zullen volgend jaar beplant worden. Door de bosuitbreiding wordt de natuurwaarde van het gebied verder versterkt. Dit moet het behoud mogelijk maken van zeldzame populaties als de hazelmuis en de bosvleermuis. Daarnaast zal er ook gezorgd worden voor de uitbreiding van houtkanten, poelen en bloemrijke landschapselementen, om ecologische verbindingen te voorzien voor soorten als de boomkikker. In de Herkenrodebossen vind je momenteel al een speelbos en twee wandelroutes. De nieuwe aankoop biedt mogelijkheden om het wandelnetwerk uit te breiden. Kasteel van Wijer Rond het Kasteel van Wijer, op de grens tussen Nieuwerkerken en Hasselt, werd een aaneengesloten blok van 29 hectare akker aangekocht. Ook op deze landbouwgronden zal aan bosuitbreiding gedaan worden. Daarnaast kocht ANB ook 20 hectare bos rond het kasteel. Het bos, dat tot nu toe ontoegankelijk was, zal opengesteld worden voor wandelaars. Het Wijerbos moet een verbinding gaan vormen tussen de grotere natuurgebieden van Nieuwenhoven bij Sint-Truiden en de Herkenrodebossen in Hasselt.