Boze boeren bezetten grensovergang E25 in Voeren

* Een tachtigtal boze boeren sluiten urenlang in beide richtingen de E25 af aan de grensovergang in Voeren. De blokkade is intussen opgeheven en de autostrade tussen Luik en Maastricht is weer open voor het verkeer. Er volgen hardere acties als de politici niet snel met oplossingen komen.* In Ham vaart het eerste schip met een lading van vier containers hoog, over het Albertkanaal. Alle 62 bruggen zijn verhoogd, uit economisch belang voor de haven van Antwerpen.* In de Hotelschool in Hasselt nemen de koks van de toekomst het tegen elkaar op in de Cooking Cup.* We praten met Niels over de zure nederlagen van STVV en Genk. De Kanaries konden in de strijd om play-off 1 niet profiteren van het verlies van Genk.* En almaar meer trouwlustigen kopen hun bruidsjurk in de kringloopwinkel.