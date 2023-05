Boze mijnwerkers trekken naar Federale Pensioendienst in Hasselt

De brand die gisteren in de Hoge Venen uitbrak, is nog niet geblust. 50 hectare zou al in de as zijn gelegd, 170 hectare zou in gevaar zijn. Doordat het al een paar weken niet regent is de veenbodem uitgedroogd en breidt het vuur snel uit. Door de droogte is er ook in de natuurgebieden in onze provincie verhoogd brandgevaar. Daar geldt momenteel code geel. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Ik roep iedereen op om voorzichtig te zijn in onze bossen en natuur. Ik vraag met aandrang om geen peuken achter te laten en het rook- en vuurverbod te respecteren. We zien in de Hoge Venen opnieuw wat een verwoestende kracht een brand kan hebben. Dat was ook de voorbije jaren het geval op andere plaatsen wanneer het droog is. Vlaanderen heeft al zo weinig natuur, dan moeten we er ook alles aan doen om die zo goed mogelijk te beschermen. Dat is een kwestie van gezond verstand.” Met zicht op de aanhoudende droogte doet Demir de oproep om erg voorzichtig te zijn in de bossen en natuur. Zo is het ook erg belangrijk geen afval te laten rondslingeren. Een stukje glas kan een lenseffect veroorzaken en brand doen ontstaan. Aan natuurbezoekers wordt ook een algemene waakzaamheid gevraagd. Wie een verdachte rookpluim opmerkt, moet dit meteen te signaleren via het nummer 112. Voor alle bos- en natuurgebieden in de provincies Limburg en Antwerpen heeft het agentschap Natuur en Bos risicocode geel afgekondigd. Natuurbeheerders en brandweer zijn waakzaam. In onze Vlaamse bos- en natuurgebieden is er op initiatief van Demir sinds vorig jaar een algemeen rook- en vuurverbod dat het hele jaar door geldt. In verschillende natuur- en bosgebieden in Vlaanderen ontwikkelen zich steeds vaker situaties van droogte. Deze kunnen zeer snel een acuut risico op brandgevaar met zich meebrengen. Elk bijkomend risico op brand als gevolg van het maken van vuur of roken in natuur- en bosgebieden moet dan ook vermeden worden. Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir liet daarom een decreet goedkeuren dat een algemeen rook- en vuurverbod installeert in natuurgebieden die vallen onder een natuurbeheerplan, net als in bossen en natuurreservaten. Het permanent verbod houdt rekening met het gebruik van de afgebakende plaatsen en bivakzones voor kamp- en kookvuren, wat mogelijk blijft als de risicocodes het toelaten.