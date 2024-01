* Afvalintercommunale Limburg.net weigert 100.000 euro losgeld te betalen aan Russische hackers, die ervandoor zijn met de persoonlijke gegevens van 311.000 Limburgse gezinnen. De deadline verstrijkt morgenmiddag.* De hacking is een ernstige zaak, zegt dataspecialist Pieterjan Van Leemputten. Personen van wie de gegevens gestolen zijn, moeten extra alert zijn voor oplichting, zo waarschuwt hij. En dat kan jaren duren, want adressen en rijksregisternummers veranderen vaak niet.* De komende vijf jaar komen er op de Fordsite in Genk nog eens minstens 1500 jobs bij.* Ondanks de sneeuw, ziet het er naar uit dat STVV en Genk dit weekend kunnen spelen. STVV trekt naar leider Union. Genk ontvangt morgen Cercle Brugge. Lommel-Beerschot is afgelast.* En de Limburgse Elisa hoopt de eerste Europese Pin Up Girl in Las Vegas te worden.