Brand Beringen: twee verdachten voor correctionele rechtbank gedaagd

door Margo Ombelets

Twee verdachten van de fatale brand in Beringen moeten voor de correctionele rechtbank verschijnen. Een derde verdachte is nog minderjarig, en moet naar de jeugdrechtbank. De brand dateert al van augustus 2019. Twee brandweermannen uit het korps van Heusden-Zolder kwamen om tijdens het blussen. Al snel was duidelijk dat de brand aangestoken was. Maar het duurde bijna drie jaar voor er verdachten gearresteerd werden.