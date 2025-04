Brand bij dakwerken in Hasseltse stationsbuurt

Minister van Omgeving Jo Brouns blijft de eerdere bezwaren van het Vlaams gewest tegen de uitbreiding van de luchthaven van Luik handhaven. Dat heeft hij vandaag geantwoord op een vraag van Vlaams parlementslid Andy Pieters in de Commissie Leefmilieu. De luchthaven van Luik wil het aantal vluchten verdubbelen tot 55.000 per jaar. Het is een dossier dat al jaren voor wrevel zorgt. 11 Limburgse gemeenten, waaronder Riemst, vrezen voor extra overlast. De auditeur van de Raad van State gaf 12 maart voor de tweede keer een negatief advies over de milieuvergunning. Minister Brouns verduidelijkte vandaag dat de Vlaamse regering, net zoals in het verleden, achter de gemeenten in Zuid-Limburg blijft staan in hun strijd tegen de omgevingsvergunning. Daarmee gaat hij in tegen partijgenoot Tom Vandeput. De voorzitter van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij POM Limburg vertelde vorige week nog aan TV Limburg dat er uitbreidingsmogelijkheden zijn in Luik en dat die ook moeten gebeuren, maar wel met respect voor de buurtbewoners. Herbekijk hier de reportage uit het TVL Nieuws van 29/03/2025: