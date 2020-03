Brand bij gloednieuwe biostoomcentrale van Bionerga in Beringen

Onze redactie kreeg de afgelopen dagen heel wat telefoontjes binnen van ongeruste Limburgers die vastzitten in het buitenland. Door de gesloten grenzen en het beperkte luchtverkeer geraken heel wat Limburgers niet terug thuis. Hoe ze thuisgeraken, is voor hen een raadsel want reisorganisaties en luchtvaartmaatschappij laten hen voorlopig in de kou staan. Wij spraken met een koppel in Costa Rica en een echtpaar in het Spaanse Benidorm.