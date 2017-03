Brand bij VCST in Sint-Truiden

Woensdagavond werd de Politie MidLim opgebeld in verband met een mogelijke oorlogsbom in de Europalaan. Een voorbijganger had het voorwerp opgemerkt ter hoogte van graafwerken. Het werd voor verder onderzoek verplaatst naar een veilige locatie. Ontmijningsdienst DOVO bevestigt nu dat het geen bom is, maar een ongevaarlijke grondhuls die gebruikt wordt in de wegenbouw.