2 jaar na de doortocht van de waterbom op de Maas in Maaseik en de andere Maasgemeenten, zijn er nog altijd geen werken uitgevoerd. Die zijn wel beloofd, maar de procedures vergen veel tijd en voorbereiding. Vraag is ook of de werken zullen volstaan om een volgende waterbom, die er volgens experts zeker gaat komen, de baas te kunnen. Burgemeester Johan Tollenaere van Maaseik gaat ook met Nederland praten om extra maatregelen aan Nederlandse kant, en dan vooral in Roosteren, net over de grens aan de Pater Sangersbrug, te bekijken. Het probleem is dat het om een waterwinningsgebied gaat, maar het zou er wel kunnen voor zorgen dat de Maas, in extreme gevallen, met enkele centimeters kan dalen en in bedwang gehouden kan worden.