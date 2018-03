Brand carnavalswagen die kettingbotsing met dode veroorzaakte is aangestoken

- De brandende carnavalswagen die gisteren een kettingbotsing veroorzaakte op de E314 in Maasmechelen is het werk van brandstichters. Bij de kettingbotsing vielen 1 dode en vier gewonden. De carnavalswagen stond illegaal geparkeerd. Na 50jaar stilstand krijgt de Noord-Zuidverbinding een nieuwe start. Over een jaar moet de eerste schup in de grond - Terwijl het gros van de Limburgse gemeenten vergrijst, trekt Gingelom jonge inwoners aan met goedkope bouwgronden In Genk slaat de voetbalkoorts toe. Het water in de fonteinen kleurt blauw. Wij blikken terug op de beker van trainer Pierre Denier. En in de TVL-reeks over leven en werken in het Sint-Franciscusziekenhuis maken we het geluk van een pasgeboren baby mee.