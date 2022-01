*In Duras in Sint-Truiden is vanmorgen een voetganger van 61 van de weg gemaaid door een auto. *Het ziet er naar uit dat de piek van de omikrongolf bereikt is in Limburg. Voor de tweede dag op rij zakt het aantal besmettingen. De snelle vaccinatie van de 11- tot 18-jarigen laat intussen op zich wachten. Tot grote frustratie van Vlaams minister Wouter Beke. *De subtropische zwembaden mogen weer open na de invoering van de coronabarometer. Een opsteker voor de vakantieparken, waar lang naar uitgekeken is. *Het is vogeltelweekend. Sinds corona is het populair om in je tuin vogels te spotten. Maar het zijn er elk jaar minder. *En het bestuur van STVV komt met verontschuldigingen nadat de eigen aanhang zich in de eerste wedstrijd sinds lang met publiek, tegen de ploeg keert. Ook in Lommel roeren de supporters zich na nieuw verlies.