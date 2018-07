- Anick Berghmans neemt ontslag als schepen van Lommel nadat ze verdacht werd van betrokkenheid bij de plofkraken van de afgelopen weken. Zelf ontkent ze dat ze er iets mee te maken heeft. - De aanhoudende hitte houdt Limburg in z'n greep. In Dilsen-Stokkem slaat een tuinbrand over naar de omringende percelen. Zorginstellingen en evenementen zorgen voor de nodige verkoeling voor de mensen. - Bij Nitto in Genk verdwijnen 25 banen ondanks een investering van 25 miljoen euro. - En in Dilsen-Stokkem opent een opblaasbaar waterpark de deuren.