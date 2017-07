Een 15-tal kinderen van de Sint-Augustinus scouts in Sint-Truiden hebben zware diarree nadat ze in contact kwamen met het water uit de Ourthe. Hun kamp in de Ardennen is stopgezet. *Een brand in de grotten van Kanne in Riemst zorgt voor grote problemen. De bluswerkzaamheden liggen stil omdat er brokkenstukken naar beneden komen. Het Chateau Neercanne lijdt voor meer dan 200.000 euro verlies.*Een Limburgs koppel uit Paal, op huwelijksreis in Kos, ontsnapt aan de dood en getuigt over de aardbeving op het Griekse eiland. *Olympisch kampioene Nafi Thiam is de blikvanger van de op een na grootste atletiekmeeting van ons land in Heusden-Zolder. *En voelen de Limburgers met allochtone roots zich ook ècht Belg. We vragen het ons af op deze nationale feestdag.