In de gevangenis van Hasselt kunnen kinderen van gedetineerden vanaf nu samen spelen in de nieuwe bezoekerstuin. Dat is uniek in Vlaanderen. Het is de bedoeling om de band tussen gedetineerden en hun kinderen te versterken op een speelse manier. Het project is een samenwerking tussen de gevangenis, vzw Terra Therapeutica en de Hogeschool PXL. Er werden verschillende speeltoestellen geplaatst en er wordt ook een grasplein voorzien om te voetballen. De tuin zal enkel geopend zijn tijdens de verschillende bezoekersmomenten.