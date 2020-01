Brand in kraakpand Kuringen

De brandweer Zuid-West-Limburg is deze middag moeten uitrukken voor een brand in een woning aan de Grote Baan in Kuringen. Volgens de politie gaat het opnieuw om een kraakpand.

De brand is rond 14 uur ontstaan op de bovenverdieping van het leegstaand huis. De brandweer had het vuur snel onder controle en wist de aanpalende woningen te vrijwaren. Het is al de derde keer in een half jaar tijd dat er brand uitbreekt in een kraakpand in Hasselt. Vorige week moest de brandweer nog uitrukken naar de stationsbuurt van Hasselt.

Bekijk hieronder de reportage van de brand vorige week: